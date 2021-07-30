Екатеринбург, 30 июля, 2021, 20:10 — ИА Регнум. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод провел встречи с общественниками, экспертами и избирательной комиссией Свердловской области, где обсуждались вопросы подготовки к проведению независимого наблюдения за выборами в сентябре.

Civilcontrol.ru Александр Брод

На круглом столе с представителями Общественной палаты региона, облизбиркома и экспертами Александр Брод подчеркнул: в текущем электоральном цикле большая роль в деле обеспечения чистоты и прозрачности выборов возложена на общественные штабы по наблюдению, так как «они равноудалены от всех политических партий». В этой связи Ассоциация НОМ призывает штабы налаживать конструктивный диалог со всеми политическими силами, в том числе — скептически настроенными.

«На таких площадках необходимо обсуждать проблемные вопросы кампаний, проводить совместную работу над тем, чтобы избирательный процесс был максимально открытым, прозрачным и понятным для избирателей», — заявил он.

Подводя итог своего визита в Свердловскую область, Александр Брод высоко оценил готовность региона к осенним выборам: «Активность общественного штаба по наблюдению, открытость Избирательной комиссии Свердловской области, взаимодействие общественников, политических партий, тесное сотрудничество со СМИ, авторитет экспертов — все это позитивно работает на повышение доверия жителей региона к выборам».