Челябинск, , 20:06 — REGNUM Президент России Владимир Путин может посетить Челябинскую область. Об этом пишут местные СМИ, ссылаясь на свои источники.

Путин Владимир Владимирович



Поездка может состояться на следующей неделе. Одной из тем станут природные пожары, из-за которых пострадали два населённых пункта Южного Урала.

Отметим, повышенное внимание этой теме уделялось на этой неделе. Уральский полпред Владимир Якушев и челябинский губернатор Алексей Текслер посетили пострадавшие от огня посёлки. Как сообщало ИА REGNUM, природные пожары перекинулись на жильё в начале июля.