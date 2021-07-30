30 июля 2021 | Время чтения 1 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что российские войска может разместить у себя Белоруссия, если возникнет угроза безопасности Союзного государства.

Мирослава Романенко, , 20:15 — REGNUM Российские войска может разместить у себя Белоруссия, если возникнет угроза безопасности Союзного государства. В этом пока нужды нет, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Заявление белорусского лидера обсудили в социальной сети Facebook на странице канала «112 Украина». В целом комментирующие положительно оценили возможность размещения российских войск в Белоруссии в целях безопасности, но были и те, кто считает это своеобразным «шагом назад» от независимости и суверенности.

«Размещение чужого военного контингента на своей территории — это всегда шаг назад от суверенности и независимости под каким бы предлогом это размещение ни происходило, для любой страны. На такой шаг нужно идти только в самом крайнем случае, когда идет или планируется явное нападение врага и своих сил не хватает», — отметил Станислав М.

Флаги России и Белоруссии. president Gov.by

«Правильно, только вместе Россия и Белоруссия могут противостоять Западу», — добавил Alex L.

«Думаю, все-таки это правильный шаг», — пишет София Александровна.

«Всё верно делает. Здесь уже не может быть половинчатых решений. Здесь или, или…» — отметил Nik G.

«А почему и нет? Америка размещает свои базы и войска по всему миру, а РФ, если есть согласие Беларуси, — нет? Правильное решение…» — написал Григорий С.

Российско-белорусские учения «Славянское братство — 2020». Mil.by

«Давно пора, слишком много рядом НАТО», — отреагировал Владимир Ф.

«Правильно. Понимаете силу, будет вам сила», — пишет Людмила Д.

«Американские войска разбросаны по всему миру, и ни у кого это не вызывает возмущения. А тут почему-то шакалы подняли визг. Или Шерхану можно?» — задался вопросом Павел Ч.

«Удачи, Бацька. Не про*рите страну. Как мы», — подытожил Александр Д.

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