Бишкек, 30 июля, 2021, 19:43 — ИА Регнум. Парламент Киргизии предлагает ввести обязательное медицинское страхование для иностранных студентов, а также пересмотреть сумму страховки. Проект соответствующих поправок в закон о медстраховании уже вынесли на общественное обсуждение.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Инициировавшие законопроект депутаты аргументируют необходимость его принятия тем, что это позволит увеличить поступление денег в бюджет фонда обязательного медицинского страхования республики.

При этом они отмечают, что сейчас в республике находятся более 40 тысяч иностранных студентов, которые не получают медицинские услуги, так как у них нет медицинской страховки.

Законотворцы считают, что даже если хотя бы 30% обучающихся в киргизских вузах иностранцев приобретут полис, то фонд медстрахования может дополнительно получить до 140,8 млн сомов (121,5 млн рублей).