Багдад, , 19:37 — REGNUM Заявления Литвы о том, что поток мигрантов в эту республику идёт в основном из Ирака, необоснованны, заявил 30 июля иракский Консультативный совет национальной безопасности, сообщает INA.

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Комментируя запрос Европейской комиссии, касающийся потока мигрантов, едущих в Литву через Белоруссию, иракская сторона заявила, что «категорически отвергает» претензии: для них «нет законных основании».

Совет выразил недоумение в связи с тем, что Брюссель не запросил информацию в представительстве Евросоюза в Багдаде. Он заявил, что не принимает обвинений в причастности международных аэропортов Ирака «к незаконным авиаперевозкам».

Он добавил, что иракцы могли быть втянуты в схему нелегальной миграции преступниками. Что касается властей Ирака, то запретить согражданам законно выезжать за пределы республики они не могут и не должны этого делать.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Литвы два дня назад, 28 июля, заявили, что через Белоруссию в республику идёт большой поток мигрантов, причём это, как правило, граждане Ирака.

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