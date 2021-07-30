Барселона, Испания, 30 июля, 2021, 19:32 — ИА Регнум. Каталонская «Барселона» согласовала с лондонским «Вест Хэмом» трансфер 30-летнего нападающего сборной Дании Мартина Брэйтуэйта. Об этом 30 июля сообщило издание Sport.es. Датчанин входит в список футболистов «сине-гранатовых», которые в летнее трансферное окно должны покинуть клуб.

Флаг ФК «Барселона»

Сообщается, что сумма трансфера футболиста из «Барселоны» в «Вест Хэм» составит 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Мартин Брэйтуэйт сыграл в 29-ти турах испанской Примеры, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. В пяти матчах Кубка Испании 2020/21 датчанин забил два гола.

Мартин Брэйтуэйт перешел в «Барселону» 20 февраля 2020 года из испанского «Леганеса» за 18 миллионов евро (на данный момент transfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов евро). Текущее соглашение датского форварда с «сине-гранатовыми» рассчитано до середины 2024 года.