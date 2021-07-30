Тюмень, 30 июля, 2021, 19:28 — ИА Регнум. В Тюмени и Тюменском районе ликвидировано 19 садовых товариществ, в отношении шести проводится процедура банкротства из-за многомиллионных долгов за электроэнергию. Это самый большой показатель среди всех городов и районов ХМАО, ЯНАО и всей Тюменской области, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Дача

Общая задолженность садовых кооперативов Тюмени и близлежащего района на сегодня составляет почти 20 млн рублей. Основной причиной низкой платёжной дисциплины садоводов является отсутствие работы с должниками со стороны руководителей дачными кооперативами.

Порой дачники объясняют своё нежелание платить за электроэнергию низким качеством услуги электроснабжения. Как поясняют энергетики, перебои с поставкой электроэнергии происходят из-за превышения допустимых норм нагрузки на электросети, мощность которых рассчитана на участки для садоводства, а не для жилых домов.

«Дачники могут подать в свою сетевую организацию заявку на увеличение мощности. Тогда сетевики определят мероприятия по строительству или расширению существующей электрической сети, которая в дальнейшем обеспечит бесперебойное энергоснабжение», — пояснил начальник Тюменского межрайонного отделения АО «Газпром энергосбыт Тюмень» Константин Хворенков.

И напомнил, что проблема несоответствия возможностей электросетей запросам дачников не является поводом для неоплаты поставленной электроэнергии.