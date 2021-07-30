Милан, Италия, 30 июля, 2021, 19:24 — ИА Регнум. 28-летний атакующий полузащитник лондонского «Челси» и сборной Марокко Хаким Зиеш может продолжить карьеру в Италии. На футболиста претендует «Милан», выступающий в Серии А. Миланский клуб переключился на марокканца из-за сложных переговоров с ЦСКА по трансферу Николы Влашича.

(сс) Maarten Van Damme Символика ФК Милан

Ранее сообщалось, что атакующий полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии по футболу Никола Влашича попросил руководство московского клуба отпустить его в «Милан».

В прошедшем сезоне Хаким Зиеш принял участие в 39-ти матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

«Челси» подписал Хакима Зиеша 1 июля 2020 года. Сумма трансфера марокканца из «Аякса» в «Челси» составила 40 миллионов евро. На данный момент стоимость Зиеша, по оценкам портала transfermarkt, составляет 38 миллионов евро.

Текущее соглашение Зиеша с «пенсионерами» рассчитано до конца сезона 2024/25.