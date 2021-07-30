Казань, 30 июля, 2021, 19:21 — ИА Регнум. В пятницу, 30 июля в заповеднике «Святой ключ» селе Билярск в Татарии впервые стартовала экологическая смена «Экотренд» Российского движения школьников в рамках форума «Сэлэт», участниками которого стали 1200 школьников России. Для участников подготовлена насыщенная программа: чемпионат по футболу, волейболу, шахматам, большой концерт «SeletVision», а также лекции и мастер-классы от ведущих экспертов в сфере экологии.

Российское движение школьников Экотренд

На торжественной церемонии открытия с приветственными словами к участникам обратился начальник Управления общественных проектов Администрации президента Российской Федерации Сергей Новиков в формате видеообращения. Он отметил особенное гостеприимство Татарии и пожелал ребятам развивать навыки экологического поведения.

«Я уверен, что в преддверии нового учебного года ваши эти взаимное общение и взаимно — образовательная такая среда, которая сформирована на эти четыре дня в Татарстане, поможет получить новые знания, и с этими новыми знаниями в новый учебный год вы придёте одушевлённым, вдохновлёнными и будете по-хорошему заражать правильным экологическим поведением всех своих сверстников, а может быть и преподавателей. Я желаю вам успехов, всего вам самого доброго!» — сказал Сергей Новиков.

С экрана к участникам форму также обратился Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что летний форум «Сэлэт» ежегодно создает уникальную среду, которая объединяет молодых людей, увлеченных интеллектуальным, духовным и культурным развитием.

«На этой смене у вас будет возможность пообщаться друг с другом, обсудить идеи своих проектов, посетить лекции и мастер-классы, вы узнаете, как написать экологические статьи, пообщаетесь с журналистами и экоблогерами. И я надеюсь, что полученные здесь знания и навыки помогут вам в дальнейшей жизни, и что у нас всех вместе получится сделать нашу страну ещё лучше и благополучнее!» — отметил Сергей Кравцов.

Со сцены участников форму приветствовала исполнительный директор РДШ Ирина Плещева, По ее словам, есть определенный запрос современных школьников на сообщества, которые собираются вокруг самых актуальных тем, и экология является сейчас одной из самых прорывных направлений.

«Я очень благодарна гостеприимству Татарстана, у нас 17 регионов собрались здесь. Это некий эксперимент, и уже сейчас его можно считать удачным! Очень здорово, что этот некий экологический «набросок» мы делаем здесь, здесь можно почувствовать Родину во всем ее разнообразии, во всем ее богатстве природы, культуры, языков. Я надеюсь, что этот эксперимент станет традицией именно в экологическом направлении, но также можно опробовать и другие направления РДШ, например, добровольчество, медиа, и творчество», — поделилась мнением исполнительный директор РДШ Ирина Плещёва.

Почетными гостями форума стали: заместитель Полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев, министр по делам молодёжи Татарии Дамир Фаттахов, заместитель министра образования науки Татарии Алсу Асадуллин и первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Татарии Айрат Шигапов.

«Я безумно рад, что лучшие ребята всей нашей страны, представители РДШ у нас в гостеприимном Татарстане. Мы всегда любим встречать гостей и сегодняшняя энергетика, которую вы почувствовали, находясь на сцене, в очередной раз говорит, что это было правильное решение. Я благодарен руководству РДШ и нашему полпредству, с которым мы давно уже говорим о том, что в нашей инфраструктуре в Республике с сильными традициями проведения вот такого лагеря есть абсолютно всё, чтоб проводить и окружные мероприятия, и федеральные форумы. Я искренне рассчитываю на то, что это событие станет традиционным. Коллеги своими глазами увидели наши возможности, и мы с удовольствием готовы принимать лучших представителей РДШ со всей страны. это для нас большая честь, большая ответственность, мы ещё лучше подготовимся на следующий год, есть планы, есть поручения Президента Республики развивать данную территорию», — сказал Министр по делам молодёжи Республики Татарстан Дамир Фаттахов.

Участниками форума стали ребята из республики Башкортостан, Кировской области, Курганской области, Московской области, Нижегородской области, Оренбургской области, Пензенской области, Пермского края, Республики Марий Эл, Республики Мордовии, Республики Удмуртия, Самарской области, Саратовской области, Свердловской области, Тюменской области, Ульяновская область, Челябинской области и Республики Чувашия.