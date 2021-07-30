30 июля 2021 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 20:32 — REGNUM Информация о том, что Мировой суд в Москве оштрафовал на 3 млн рублей компанию Google за отказ локализовать данные своих пользователей в России, вызвала реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 30 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Google Иван Шилов © ИА REGNUM

"Ну, пусть и дальше в казну бабки приносят, если не хотят законы нашей страны исполнять, в которой ведут свою предпринимательскую деятельность. Может быть, после очередного штрафа, они всё-таки поймут, что стоит делать, а чего не стоит», — надеется Ангелина А.

Многие пользователи оказались совершенно не впечатлены размерами штрафа, который назначил российский суд в отношении крупнейшей американской корпорации. По видению граждан, руководство Google может просто наплевать на такие предписания, просто не восприняв такое наказание всерьёз.

«Меня всегда смешит размер штрафов. У миллиардеров просят грошик. Эти суммы надо смело множить на сотню, иначе никакой Гугл не станет учитывать российское законодательство», — считает Людмила Г.

Офис компании Google Keng Susumpow

Некоторые комментаторы отмечают, что штраф в три миллиона рублей является корректным скорее для какого-нибудь неудачливого российского предпринимателя, нежели для огромной IT-компании.

«Три миллиона рублей?! У меня машина дороже! Да это же квартира однушка на окраине. Гугл от такого точно не обнищает», — указывает Юрий Р.

Часть людей считает, что руководству Google всё-таки лучше оплатить штраф сейчас и без лишних вопросов, иначе дополнительные вопросы возникнут у российских правоохранителей. В таком случае тремя миллионами корпорация уже явно не отделается.

«Придётся им сотрудничать с властями Российской Федерации, от них теперь не отделаются. Если они не смирятся и не занесут денежку, то ещё больше потеряют», — отмечает Игорь А.

Ряд пользователей указывает на то, Google может дать ответный бой и выкинуть российские компании из своих популярных сервисов. Это нанесёт сильнейший удар по отечественному бизнесу.

«Нашли, кого пугать. Сейчас Гугл, гипотетически, а может и реально, повыкидывает все российские приложения из своих сервисов, вот тогда ущерб будет явно не в пользу России», — предполагает Andrei M.

Фемида

Отдельные комментаторы отмечают, что даже три миллиона рублей окажутся полезными нашей стране.

«Ну, лишняя копеечка в бюджете страны лишней не будет. Пусть платят! Пришли на нашу землю и занимаются не пойми чем против законодательства», — пишет Олег К.

Напомним, 29 июля пресс-служба Мирового суда в Москве сообщила журналистам, что орган оштрафовал на 3 млн рублей компанию Google за отказ локализовать данные своих пользователей в России.