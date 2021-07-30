Москва, 30 июля, 2021, 19:18 — ИА Регнум. 30 июля врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов был назначен на должность главы медицинского штаба московского ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба «красно-синих». Как сообщает издание «Чемпионат», Безуглов в ближайшее время будет заявлен на чемпионат и сможет присутствовать на скамье «армейцев» на матче с «Локомотивом».

Пресс-служба олимпиады «Я — профессионал» Эдуард Безуглов

ЦСКА во втором туре Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с московским «Локомотивом» 31 июля. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена».

На данный момент ЦСКА с тремя очками идет на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата. «Локомотив» с тем же количеством очков расположился четырьмя позициями ниже.