Лондон, 30 июля, 2021, 19:13 — ИА Регнум. 30 июля 23-летний центральный защитник сборной Англии Бен Уайт был представлен в качестве новичка лондонского «Арсенала». «Канониры» заплатили «Брайтону» 58 миллионов евро за трансфер футболиста. Об этом сообщило издание «Чемпионат».

ФК «Арсенал»

В прошедшем сезоне Бен Уайт принял участие в 36-ти матчах Английской Премьер-лиги 2020/21. В среднем за матч защитник совершает по 1,4 отбора и 1,7 перехвата.

«Брайтон» подписал Бена Уайта 1 июля 2014 года. Футболист перешел в «Брайтон» из академии «Саутгемптона» на правах свободного агента. На данный момент стоимость Уайта, по оценкам портала transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.