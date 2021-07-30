Самара, 30 июля, 2021, 19:08 — ИА Регнум. 30 июля в Самаре на стадионе «Самара Арена» «Крылья Советов» примут московский «Спартак». Матч пройдет в рамках второго тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Садовников Игроки «Спартака»

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Иван Ломаев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Мехди Зеффан, Сергей Божин, Денис Якуба, Роман Ежов, Антон Зиньковский, Дмитрий Иванисеня, Владислав Сарвели, Иван Сергеев.

«Спартак»: Александр Максименко, Самуэль Жиго, Дантас Айртон, Георгий Джикия, Николай Рассказов, Виктор Мозес, Наиль Умяров, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Михаил Игнатов, Александр Соболев.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Ассистенты главного судьи — Владислав Назаров и Наиль Сейфетдинов.