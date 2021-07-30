Домодедово, Московская область, 30 июля, 2021, 19:05 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной таможенной службы изъяли 396 незадекларированных смартфонов iPhone последних моделей, которые контрабандисты пытались завезти в столицу России из Киргизии, передает киргизское госагентство «Кабар».

Дарья Антонова ИА REGNUM «Домодедово»

Выявить нелегальный груз удалось во время внеплановой проверки в аэропорту «Домодедово».

Отмечается, что в Москве рыночная стоимость изъятых российскими таможенниками мобильных телефонов производства компании «Apple» составляет более 43 млн рублей.