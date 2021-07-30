Из Киргизии в Москву пытались контрабандой ввезти «айфоны» на 43 млн рублей
Домодедово, Московская область, 30 июля, 2021, 19:05 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной таможенной службы изъяли 396 незадекларированных смартфонов iPhone последних моделей, которые контрабандисты пытались завезти в столицу России из Киргизии, передает киргизское госагентство «Кабар».
Дарья Антонова ИА REGNUM
«Домодедово»
Выявить нелегальный груз удалось во время внеплановой проверки в аэропорту «Домодедово».
Отмечается, что в Москве рыночная стоимость изъятых российскими таможенниками мобильных телефонов производства компании «Apple» составляет более 43 млн рублей.