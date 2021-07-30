Багамские Острова, 30 июля, 2021, 19:05 — ИА Регнум. Четверо из шести больных коронавирусной инфекцией на борту круизного лайнера Royal Caribbean были привиты, пишет 30 июля USA Today.

Zdravalt.ru Значки, выдаваемые привившимся от коронавируса в Алтайском крае

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

Наличие COVID-19 показал ПЦР-тест. Тестирование пассажиров было проведено экспресс-методом после выхода лайнера из Нассау. Инфицированных изолировали, им повторно провели тестирование.

Добавим, что Royal Caribbean совершает семидневный круиз, который должен завершиться завтра, 31 июля. Сейчас лайнер находится в порту города Фрипорт (Багамские острова).