Москва, 30 июля, 2021, 18:55 — ИА Регнум. С середины лета средняя ставка по ипотеке в России может существенно возрасти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Ипотека

Комментируя отчет Центробанка, согласно которому в июне 2021 года в России была зафиксирована минимальная за весь период исследования средневзвешенная ключевая ставка в размере 7,07%, экономист спрогнозировал, что в будущем ее размер будет расти.

«Снижение ставки по ипотеке в июне — это последнее издыхание льготной ипотеки. В своем прежнем виде она доживает свой срок до 1 июля, после она существенно скорректировалась, поэтому ждать дальнейшего снижения ставок будет несколько наивно: государственная поддержка сокращается, монетарная политика ужесточается, вероятно, банки и застройщики решили дать сесть в последний вагон уходящего поезда всем желающим, в том числе через раздачу «специальных» и «уникальных» предложений», — сказал Манкевич.