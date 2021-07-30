Рамалла , , 18:49 — REGNUM Число палестинцев, которые пострадали в ходе стычек в израильскими силовиками на Западном берегу Иордана, достигло 211, сообщили 30 июля в Палестинском обществе Красного Полумесяца.

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Уточняется, что у раненых — огнестрельные ранения, ушибы, ожоги от слезоточивого газа. Палестинские представители добавили, что израильские полицейские создавали помехи медикам, применили резиновые пули, поэтому травмированы и врачи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, израильские власти подавляют протесты в провинции Наблус. Палестинцы выступают против строительства израильского поселения в районе горы Сабих. Ситуация находится в состоянии обострения уже два месяца.

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