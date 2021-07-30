Оренбург, 30 июля, 2021, 18:44 — ИА Регнум. В Оренбургской области закончено следствие по уголовному делу об убийстве женщины, совершённом ещё в 2004 году. Об этом сообщает областное управление СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

По данным следствия, ныне 33-летний гражданин совершил преступление днём 7 сентября 2004 года. Тогда он напал на ранее незнакомую ему 23-летнюю женщину, которая возвращалась с работы домой, затащил её вглубь лесополосы, изнасиловал и задушил.

С помощью современных технологий следователям удалось найти подозреваемого. 28 мая его поймали в Саратовской области. Он уже признался в совершении преступления.