Тамбов, 30 июля, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Тамбовский губернатор Александр Никитин сегодня, 30 июля, на заседании облдумы попросил депутатов рассмотреть вопрос о приобретении квартир трём ветеранам Великой Отечественной войны, которые пока не имеют комфортного жилья, за счёт средств области. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики. Депутаты поддержали инициативу.

Tambov.gov.ru Пленарное заседание регионального парламента Тамбовской области

На Тамбовщине в текущем году 14 ветеранов Великой Отечественной войны улучшат жилищные условия за счёт средств федерального бюджета. На эти цели выделено чуть более 19 млн рублей. Но три ветерана остаются в очереди до следующего года. Чтобы не допустить этого, губернатор Александр Никитин на 71-м пленарном заседании предложил выделить средства из регионального бюджета на приобретение квартир для этих трех человек. Депутаты единогласно поддержали данную инициативу.

Всего за 12 лет, с момента реализации указа президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов», в Тамбовской области получили новые квартиры свыше 5,6 тыс. человек.

В завершении пленарного заседания Александр Никитин поблагодарил депутатов за сотрудничество и высоко оценил работу всего депутатского корпуса и спикера регионального парламента Евгения Матушкина. Он отметил, что деятельность тамбовских законодателей была направлена на динамичное социально-экономическое развитие Тамбовщины, и все инициативы администрации области депутатский корпус всегда поддерживал.