Рига, 30 июля, 2021, 18:37 — ИА Регнум. В рамках пилотного проекта в разных краях Латвии установлено около сотни контейнеров для приемки использованных вещей. Об этом сообщил ReTV, отметив, что в месяц из контейнеров на переработку поступает около 100 тонн старого текстиля.

Иван Шилов ИА REGNUM Переработка мусора

После повторной сортировки одежда отправляется во вторичный оборот — это хорошее подспорье для благотворительных организаций. Часть текстиля из натуральных волокон идет в переработку — на заводы в Германии и Нидерландах, там из вторсырья делают набивку для мягкой мебели.

Как сообщила производственный директор предприятия по переработке отходов Zemgales Eko Кристине Андреева, спрос на контейнеры очень высокий, что говорит о том, что проект себя полностью оправдал.

«На площадке на улице Ганибу в Елгаве уже в первый же день контейнер был полон. Сортировку текстильных отходов нужно проводить правильно, чтобы обеспечить повторную переработку. Поэтому надо продолжать просвещать общество», — отметила она.

С 2023 года сортировка текстильных отходов станет обязательной во всех самоуправлениях Латвии.

Планируется, что в 2023 году в стране будет размещено уже порядка 2000 контейнеров для сбора текстильных отходов.

Сейчас на долю текстиля на свалках приходится около 8% отходов — и такие отходы пока что продолжают закапывать на полигонах.