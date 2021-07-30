Рига, 30 июля 2021, 18:35 — REGNUM В отношении директора Таможенного управления Латвии Раймонда Зукулса и начальника отдела правового и процессуального надзора Таможенного управления Марики Рубене проводится дисциплинарное расследование.
Об этом сообщил rus.lsm.lv со ссылкой на распоряжение генерального директора Службы государственных доходов (СГД) Иевы Яунземе. Расследование начато после коррупционного скандала с в связи с задержаниями, проведенными на таможенном пункте Терехово (граница Латвии и России). По итогам расследования было возбуждено 19 дисциплинарных дел, а 13 таможенников были уволены.
Дисциплинарное расследование должно дать оценку, насколько эффективно в ведомстве обеспечивается внутреннее управление с целью предотвращения коррупционных действий сотрудников.
В СГД отметили, что ни Зукулс, ни Рубене не отстранены от исполнения своих обязанностей на время дисциплинарного дела, поскольку нет оснований полагать, что они своими действиями могут навредить службе.