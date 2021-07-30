Рига, , 18:35 — REGNUM В отношении директора Таможенного управления Латвии Раймонда Зукулса и начальника отдела правового и процессуального надзора Таможенного управления Марики Рубене проводится дисциплинарное расследование.

На таможне U.S. Navy

Об этом сообщил rus.lsm.lv со ссылкой на распоряжение генерального директора Службы государственных доходов (СГД) Иевы Яунземе. Расследование начато после коррупционного скандала с в связи с задержаниями, проведенными на таможенном пункте Терехово (граница Латвии и России). По итогам расследования было возбуждено 19 дисциплинарных дел, а 13 таможенников были уволены.

Дисциплинарное расследование должно дать оценку, насколько эффективно в ведомстве обеспечивается внутреннее управление с целью предотвращения коррупционных действий сотрудников.

В СГД отметили, что ни Зукулс, ни Рубене не отстранены от исполнения своих обязанностей на время дисциплинарного дела, поскольку нет оснований полагать, что они своими действиями могут навредить службе.