Москва, 30 июля, 2021, 18:34 — ИА Регнум. Научный руководитель «Приоритета 2030» Андрей Волков провёл итоговый вебинар на тему «Стратегические проекты и институциональная трансформация университетов» с кандидатами на участие в программе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июля сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

К трансляции подключилось свыше 450 руководителей российских вузов. Андрей Волков обратил внимание на кардинальные отличия в подходах к формированию стратегических проектов между тем, что было в «Проекте 5—100» и тем, чего предстоит достичь вузам в «Приоритете 2030». Главный акцент теперь будет сделан «на выходе из привычной исследовательской задачи за контуры университета и концентрации на реальном применении результатов».

Напомним, что Минобрнауки РФ объявило о старте «Приоритета 2030» 24 июня 2021 года. Как сообщает пресс-служба Министерства, это крупнейшая в России программа государственной поддержки университетов.