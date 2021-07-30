Москва, , 18:34 — REGNUM КПРФ оспорила в Верховном суде решение ЦИК РФ о недопущении бизнесмена Павла Грудинина к выборам депутатов Госдумы восьмого созыва, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июля.

Верховный суд РФ Лазебный Иван © ИА Красная Весна

КПРФ подала в Верховный суд иск с требованием признать незаконным решение Центризбиркома, отказавшегося зарегистрировать Грудинина кандидатом в депутаты Госдумы от КПРФ из-за акций белизской компании.

В КПРФ уверены, что ЦИК принимал решение на основе неких документов, предоставленных Генпрокуратурой, но эти документы выглядят крайне сомнительными: они не апостилированы, то есть не прошли стандартную форму подтверждения юридической значимости на территории России.

Кроме того, коммунисты обратили внимание на то, что в России уполномоченным органом по контролю над иностранными счетами и активами российских граждан является Налоговая служба, но там дали пришёл официальный ответ, что зарубежных счетов и активов у Грудинина нет, а последним владельцем компании был бизнесмен Сергей Хмельницкий.

«Если Верховный суд откажется признать очевидные факты, КПРФ намерена подать апелляцию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)», — пообещал депутат Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

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