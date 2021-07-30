Рига, , 18:31 — REGNUM Снятие флага Белоруссии с флагштока во время чемпионата мира по хоккею в Риге была абсолютно оправдано. Об этом инициатор акции, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил государственному радио на русском языке «Радио 4».

Флаг Латвии

«Да, абсолютно уверен (в правильности акции — прим. ИА REGNUM). Люди как-то забыли, что за день до этого минский режим осуществил агрессию в том числе и против граждан Латвии, похитив самолет Ryanair», — заявил Ринкевич.

Он добавил, что вместо «выражения озабоченности» Латвии следует поступать жестко. «Иногда надо отвечать жестко, и когда это все увидят и услышат, тогда у этого может быть больше эффекта, чем у просто заявления МИДа», — подчеркнул он.

Оценивая будущее отношений с Белоруссией, он признал, что сейчас оно выглядит не очень радужно — после инцидента с Ryanair и после волны репрессий против оппонентов режима Лукашенко.

В воскресенье, 23 мая 2021 года, Белоруссия потребовала от следовавшего по маршруту Афины-Вильнюс самолета авиакомпании Ryanair совершить экстренную посадку в Минске. По версии белорусской стороны, поступило сообщение о бомбе на борту.

Находившийся на этом же борту белорусский журналист и оппозиционер Роман Протасевич был задержан. После его задержания рейс был возобновлен.