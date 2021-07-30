Рига, 30 июля 2021, 18:31 — REGNUM Снятие флага Белоруссии с флагштока во время чемпионата мира по хоккею в Риге была абсолютно оправдано. Об этом инициатор акции, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил государственному радио на русском языке «Радио 4».

Флаг Латвии
Флаг Латвии

«Да, абсолютно уверен (в правильности акции — прим. ИА REGNUM). Люди как-то забыли, что за день до этого минский режим осуществил агрессию в том числе и против граждан Латвии, похитив самолет Ryanair», — заявил Ринкевич.

Он добавил, что вместо «выражения озабоченности» Латвии следует поступать жестко. «Иногда надо отвечать жестко, и когда это все увидят и услышат, тогда у этого может быть больше эффекта, чем у просто заявления МИДа», — подчеркнул он.

Оценивая будущее отношений с Белоруссией, он признал, что сейчас оно выглядит не очень радужно — после инцидента с Ryanair и после волны репрессий против оппонентов режима Лукашенко.

В воскресенье, 23 мая 2021 года, Белоруссия потребовала от следовавшего по маршруту Афины-Вильнюс самолета авиакомпании Ryanair совершить экстренную посадку в Минске. По версии белорусской стороны, поступило сообщение о бомбе на борту.

Находившийся на этом же борту белорусский журналист и оппозиционер Роман Протасевич был задержан. После его задержания рейс был возобновлен.