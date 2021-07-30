Москва, 30 июля, 2021, 18:31 — ИА Регнум. Пресная вода найдена под дном Азовского моря, сообщили 30 июля в пресс-службе Росгеологии.

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В ведомстве заявили, что подтверждают наличие запасов подземных вод под дном Азовского моря. Они были обнаружены на глубине около 100 метров во время бурения поисковой скважины.

Специалисты проводят пробную откачку воды для определения объёма подземных вод, пробы направлены в лабораторию для оценки качества воды.

Комментируя эту информацию, гендиректор Росгеологии Сергей Горьков сказал, что «первые результаты поискового бурения подтверждают гипотезы учёных о существовании палеорусел рек под дном Азова и наличии в них запасов подземных вод».

Горьков «Компания продолжит работу по определению качества и объёмов выявленных запасов подземных вод, для этого будут пробурены дополнительные скважины глубиной до 500 метров на близком расстоянии от берега».

Компания начала в середине весны проводить детальные сейсморазведочные и электроразведочные работы и в результате установила точку бурения первой поисковой скважины. В середине текущего месяца Росгеология приступила к поисковому бурению.

Напомним, ранее об успешном заборе проб пресной воды под Азовским морем объявил в Симферополе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, пробы отправлены в Москву, «чтобы узнать, что это за вода». Все данные, касающиеся качества и объёма пресной воды, по его прогнозу, будут готовы к концу сентября 2021 года.