Тамбов, 30 июля, 2021, 18:24 — ИА Регнум. В Тамбовской области в сентябре за выборами всех уровней будут следить 1800 наблюдателей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Заседании совета Общественной палаты Тамбовской области

Сегодня, 30 июля, начинается приём заявлений от общественных организаций по формированию пула наблюдателей на предстоящие выборы. Об этом рассказали на заседании совета Общественной палаты Тамбовской области.

«Для нас все выборы равнозначны независимо от масштаба. Наши наблюдатели будут на каждом избирательном участке, мы обучили порядка 1800 человек. Главная задача наших общественных наблюдателей заключается в том, чтобы обеспечить чистоту процедуры выборов», — отметил председатель Общественной палаты Тамбовской области Владимир Пеньков.

В заседании принял участие первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов. Он поблагодарил за работу членов Общественной палаты региона и отметил, что в избирательном процессе наблюдатели играют важную роль.

«Уверен, что при активной поддержке Общественной палаты области выборы в сентябре 2021 года пройдут свободно и легитимно, а деятельность общественных наблюдателей, как это было всегда, будет беспристрастной и будет исходить из самого главного приоритета — обеспечения законности», — сказал Олег Иванов.

Выборы в России в этом году пройдут 17, 18 и 19 сентября. В Тамбовской области будут выбирать депутатов Госдумы, депутатов Тамбовской областной думы, пройдут повторные выборы депутатов Тамбовской городской думы по одномандатным избирательным округам № 6 и № 8, а также другие выборы в органы местного самоуправления.