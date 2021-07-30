Кэри, США, 30 июля, 2021, 18:23 — ИА Регнум. В последнем обновлении для «королевской битвы» Fortnite разработчики убили Лешего — одного из популярных персонажей игры. Об этом сообщило издание Eurogamer.

Epic Games Fortnite

https://twitter.com/HYPEX/status/1420738998159351808

В прошлом обновлении геймерам нужно было помогать Лешему вырастить инопланетного младенца. Однако с наступлением новой недели персонаж исчез с карты Fortnite, а на его прежнем месте теперь располагается могила с цветами.

Фанаты считают, что смерть Лешего может быть не окончательной и что разработчики найдут способ воскресить героя в будущих обновлениях. Однако никакой официальной информации на этот счёт пока не поступало.