Тюмень, 30 июля, 2021, 18:20 — ИА Регнум. В Тюмени к 2023 году появится автомобильный метановый газомоторный комплекс со станциями компримирования и заправки, специализированным сервисным центром и стационарным постом технического освидетельствования газовых баллонов. Об этом сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Заправка топливом

Общий объём инвестиций в возведение предприятия тюменской компанией «ЕвроАзия» в партнёрстве с холдингом «РариТЭК» составит 260 млн рублей.

Будут построены автомобильная газонаполнительная компрессорная станция на две колонки по два заправочных пистолета, магазин, специализированный газовый сервисный центр по переоборудованию и обслуживанию техники и другие служебные помещения. Планируется создание 45 рабочих мест.