Екатеринбург, 30 июля, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Сотрудники МВД завершили проверку бизнес-центра в Екатеринбурге на улице Фурманова. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

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Офисный центр на Фурманова, 126 эвакуировали после тревожного звонка в полицию. «В общей сложности здание покинуло 470 человек», — уточнил Горелых.

Полицейские проверили все помещения 16-этажного бизнес-центра и прилегающую к нему территорию. Там не удалось обнаружить «ничего криминального и подозрительного».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе эвакуировали школы после сообщения о минировании.

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