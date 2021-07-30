Токио, 30 июля, 2021, 18:17 — ИА Регнум. Энтузиаст с ником Mitchriz смог пройти игру Sekiro: Shadows Die Twice с завязанными глазами. Об этом 30 июля сообщает издание Eurogamer.

From Software Sekiro: Shadows Die Twice

Как отмечает Eurogamer, стримеру приходилось ориентироваться на различные звуковые подсказки для определения своего местонахождения и сражения с боссами. В итоге ему удалось пройти игру «вслепую» за четыре с половиной часов.

Напомним, что Sekiro: Shadows Die Twice — это ролевой экшен от японской студии From Software. Игра известна своей высокой сложностью.