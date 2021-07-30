Мурманск, 30 июля, 2021, 18:14 — ИА Регнум. В Мурманске спустили на воду большой гидрографический катер «Григорий Шадрин». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного флота ВМФ России.

Мурманский Вестник Спуск на воду большого гидрографического катера «Григорий Шадрин»

«Судно предназначено для выполнения лоцмейстерских и отдельных видов гидрографических работ, таких как постановка (съемка) и обслуживание плавучих предостерегательных знаков, доставка обслуживающего персонала, ремонтных бригад, продовольствия, топлива и других грузов на объекты расположенные на необорудованном побережье, оперативный промер глубин в местах постановки знаков с использованием промерного эхолота», — сообщили в пресс-службе.

Испытания судна начнутся осенью 2021 года.

Справка:

Закладка катера «Григорий Шадрин» состоялась 24 августа 2020 года на судостроительном производстве в Подмосковье. Катер стал третьим модульным судном проекта 23 370 Г, построенным для ВМФ России. Первый катер серии «Михаил Казанский» вошёл в состав Балтийского флота, а второй катер «Александр Фирсов» служит на Черноморском флоте.