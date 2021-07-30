Кисмайо, Сомали, 30 июля, 2021, 18:04 — ИА Регнум. Четыре человека погибли, шестеро ранены в результате взрыва в районе города Кисмайо (Нижняя Джубба, Сомали), сообщает 30 июля Shabelle Media Network.

Krish Dulal Автобус после взрыва

В результате взрыва загорелся автобус, в котором ехала футбольная команда Кисмайо. Пока ответственность за содеянное никто на себя официально не взял.

Напомни, очередной теракт в Сомали произошёл 11 июля: в Могадишо в результате взрыва погибли восемь человек.