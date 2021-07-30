Симферополь, 30 июля, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Проверку по факту массовой драки в центре Симферополя начали в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю, сообщили 30 июля в ведомстве.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

Следователи намерены проверить действия участников конфликта на наличие признаков преступления по статьям о применении насилия и оскорблении представителей органов власти, уточняет «Крыминформ».

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл вечером 23 июля, однако известно о нем стало лишь 29 июля, после того, как видео разошлось по социальных сетям. Конфликт произошёл между группой туристов из Чечни и местными жителями. На место прибыли сотрудники полиции и Росгвардии, и уже в их присутствии один из участников конфликта ударил другого. Нападавшего задержали, что вызвало возмущение его друзей, вступивших в перепалку с полицией. По последним данным, задержанному назначен административный штраф.