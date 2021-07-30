Ивангород, Ленинградская область, 30 июля, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Трое граждан Кубы на надувном матрасе пытались переплыть со стороны Ленинградской области границу России и Эстонии по реке Нарва. Об этом 30 июля сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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На отчаянный шаг кубинцы пошли в поисках лучшей жизни. Конечной точкой своего путешествия они видели Испанию, где у одного из задержанных проживает дочь.

«Для реализации своего плана граждане Кубы, тщательно изучив местность, где планировалось совершить противоправное деяние, приобрели надувные матрацы для преодоления реки Нарва. При себе имели сумки с личными вещами и средствами личной гигиены, а также документы, удостоверяющие личность», — рассказали в ведомстве.

Граждане Республики Куба, в возрасте 50-ти, 52-х и 29 лет, находились на территории России с нарушениями миграционного законодательства. По решению Кингисеппского городского суда задержанные были привлечены к административной ответственности по ч. 1.1 ст. 18.2 КоАП РФ в виде денежного штрафа каждому с принудительным выдворением с территории РФ с помещением в центр временного содержания.

Позже сотрудник пограничной службы задержал еще четырех молодых кубинцев вблизи Ивангорода. Они также планировали пересечь границу с Эстонией и России, но на автомобиле. Они также были оштрафованы и помещены в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Красном Селе.