Санкт-Петербург, 30 июля, 2021, 18:06 — ИА Регнум. На участке с нулевого по девятый километр федеральной трассы А-121 «Сортавала» во Всеволожском районе Ленинградской области пропускная способность будет ограничена из-за дорожных работ. Об этом 30 июля сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Russianhighways.ru Ремонт дороги

Ограничение будет действовать с 9 августа по 15 сентября. На первом этапе работ, с 9 августа по 5 сентября, дорожники будут ликвидировать колейность проезжей части и заменять деформированные швы. Из-за чего будет попеременно перекрываться одна из двух полос движения в направлении Петербурга. А с 21 августа по 12 сентября будет попеременно перекрываться одна из двух полос движения в направлении Сортавалы с 4 по 9 км.

«На период перекрытия одной полосы, по второй оставшейся свободной для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч», — уточнил Пузыревский.

На данном участке дороги всего четыре полосы для движения. По две полосы в каждом направлении с установленным по оси дороги барьерным ограждением. Устранять колейность будут на всех четырёх полосах.

«Дополнительно для ликвидации колейности в период с 9 августа по 5 сентября 2021 года будет производиться поочередное перекрытие съездов на транспортной развязке расположенной на 9 километре автомобильной дороги А-121 «Сортавала», в районе деревни Скотное Всеволожского района Ленинградской области», — отметил Пузыревский.