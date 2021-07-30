Сыктывкар, 30 июля, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Сыктывкарский городской суд арестовал Сергея Карандашева, подозреваемого в убийстве бывшей жены, на два месяца. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в суде.

Арест

Напомним, предпринимательница из Сыктывкара пропала 27 июля. Поиски женщины велись до вечера 30 июня, пока в ее убийстве не сознался бывший муж. Минувшей ночью он раскрыл следователям подробности убийства и показал место, где спрятал труп.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года житель Архангельской области убил свою бывшую сожительницу, а затем расчленил ее труп. После убийства выяснилось, что преступник регулярно истязал женщину, однако в органы она за помощью не обращалась.