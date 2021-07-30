Лондон, 30 июля, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Вашингтон хотел бы уберечь Западные Балканы от российского, турецкого и китайского влияния, а это проще всего сделать посредством быстрой интеграции государств региона в ЕС. Об этом 30 июля заявил бывший министр Великобритании по делам Европы Денис Макшейн.

heroix Греция

По мнению британского политика, Греция в этом должна сыграть ключевую роль — после «нормализации отношений» со Скопье, Афины должны «нормализовать отношения» с Приштиной.

Макшейн напомнил, что в 2021 году исполняется 200 лет с начала борьбы греков за освобождение от Османской империи, и заявил, что в честь этой годовщины Греция могла бы взять на себя лидирующую роль в регионе Западных Балкан, который «чрезвычайно важен» для президента США Джо Байдена.

«Как Греция, которая в 1821 году частично, но не и полностью освободилась от турецкого господства, Косово остается под давлением Сербии, которую, с другой стороны, поддерживает Россия, ведущая в последние десять лет кампанию против вступления Косово в ООН», — написал Макшейн в авторском тексте для издания EUObserver.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что он располагает данными о том, что Греция может пересмотреть свою позицию по поводу непризнания Косово.