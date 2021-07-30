Тюмень, 30 июля, 2021, 17:37 — ИА Регнум. В поликлиниках Тюмени выстраиваются огромные очереди в ожидании приёма участковым врачом. В департаменте здравоохранения Тюменской области сложившуюся ситуацию оправдывают нехваткой терапевтов, сообщает портал 72.ru.

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В поликлинике №8, по словам читателей портала, работает один терапевт. В очередь за больничными листами ежедневно выстаивается по 40 человек. А в поликлинике №4 врачи не выезжают на дом, так как все якобы заболели.

«Вызовов очень много, и несмотря на то, что привлекли дополнительных сотрудников для работы неотложной помощи, а также перевели её на круглосуточный режим — может быть ожидание специалиста. У пациентов может сложиться мнение, что специалистов нет ещё из-за оказания неотложной медицинской помощи преимущественно на дому. То есть значительную часть рабочего времени специалисты проводят на выезде, вне поликлиники», — ответили в депздраве порталу.

Напомним, Тюменскую область захлестнула третья волна заражения коронавирусной инфекцией. За месяц суточный прирост новых ковид-пациентов скакнул с по данным сайта «Стопкоронавирус.рф» со 172 случаев до 279.