Москва, 30 июля, 2021, 17:34 — ИА Регнум. В Москве отмена требования об обязательном предъявлении QR-кодов для посещения баров и ресторанов увеличила выручку заведений общественного питания. Об этом 30 июля сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики Москвы.

Unsplash Ресторан

Так, 24 июля суточный оборот в этой сфере оказался ниже лишь на 1,8% докризисного 2019 года.

Как рассказал глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, лучше всего рост оказался заметен в небольших торговых центрах, площадью до 20 тыс. кв. метров, которые выполняют роли районных досуговых центров.

«Здесь плотность потока посетителей за неделю выросла на 2% и приблизилась к докризисным показателям — отставание от аналогичной недели 2019 года составило 8,4%», — сказал чиновник.