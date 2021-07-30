Киев, 30 июля, 2021, 17:41 — ИА Регнум. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук заявляет, что все экспертизы в рамках уголовного производства по делу проведены с грубым нарушением действующего законодательства и не могут служить доказательствами его вины в суде.

Пресс-служба Виктора Медведчука Виктор Медведчук

Об этом он заявил на заседании Киевского апелляционного суда сегодня, 30 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Эксперт напомнил, что по его делу уже было проведено четыре экспертизы: это экспертиза звукозаписи, почерковедческая, лингвистическая, а также комплексная психолого-лингвистическая экспертиза.

«Первая экспертиза звукозаписи была проведена на основании протокола от 9 апреля. Три остальные были проведены на основании протокола от 14 марта — непонятно, по какому уголовному делу, непонятно, каким образом получены, и непонятно, каким образом приобщены к делу с регистрационным номером 72», — заявил он.

В частности, экспертиза звукозаписи не может служить доказательством в суде, поскольку отсутствуют оригиналы телефонных разговоров политика, а записи самых телефонных разговоров велись до открытия уголовного производства.

«Относительно экспертизы звукозаписи. Оригиналы записей телефонных разговоров не представлены, записывающего устройства нет. Экспертиза проводилась по копиям телефонных разговоров, что видно из протокола, где указан диск, на который эти разговоры были закачаны… Более того, нарушены требования части 3 статьи 214 Уголовного процессуального кодекса Украины, где прямо указано, что это не может быть предметом исследования или расцениваться как доказательство в уголовном производстве, если негласные оперативно-розыскные действия по получению информации имели место до открытия уголовного производства. В данном случае — до 11 марта. При таких обстоятельствах экспертиза является не чем иным, как недопустимым доказательством в аспекте требований закона», — добавил лидер ОПЗЖ.

Сомнительна и почерковедческая экспертиза, которая, по словам оппозиционера, проводилась после снятия информации с ресурса телеграм-канала, в распоряжении которого были копии рукописных текстов. При этом в соответствии с инструкцией от 1998 года министерства юстиции Украины в ответе, полученном адвокатами, осуществляющими защиту, указано, что методики и рекомендации в проведении экспертиз по рукописям может проводиться исключительно по оригиналам записей. На обращение адвокатов от самых известных в Украине экспертных учреждений был получен ответ, что не существует методики, которая бы позволяла проводить почерковедческую экспертизу по копиям рукописей, рукописного текста.

Кроме того, адвокатами были предоставлены суду экспертные заключения относительно того, что существует техническая возможность даже вмешательства третьих лиц в переписку телеграм-каналов. А именно на материалах из телеграм-канала строит свои доказательства сторона обвинения.

По оценкам политика, это свидетельствует о том, что аргументы, полученные в узком кругу СБУ, следственным органом и экспертной организацией системы СБУ, полностью сфальсифицированы и являются недопустимыми в контексте требований закона.

«Учитывая это, все четыре заключения экспертизы, которые положены в основу подозрения и приведены в ходатайстве о продлении меры пресечения, являются не чем иным, как недопустимыми доказательствами», — резюмировал лидер ОПЗЖ.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Киевский апелляционный суд принял решение, который оставляет в силе для Виктора Медведчука меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 7 сентября.