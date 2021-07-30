Москва, 30 июля, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Ближе к октябрю 2021 года Центральный банк России достигнет апогея своей «нейтральности». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июля заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал прогнозы экспертов Сбербанка, которые улучшили прогноз по росту российской экономики по итогам 2021 года до 4,2%, а также предположили, что величина ключевой ставки ЦБ РФ в конце 2021 года составит 7%.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Эзопов язык экономической статистики не перестает удивлять. Складывается ощущение, что наводить «тень на плетень» — главная цель презентаций консультантов и экономических властей, — сказал Ордов. — Жизненный цикл экономических прогнозов стал неприлично короток, а желание подменить суть текущего момента холодной логикой сильно разочаровывает. А суть в следующем — ожидаемый рост ВВП России в мае-июне по прогнозам ряда экономистов мог превысить 5%, но никто не решался пересматривать свои прогнозы. Все ждали, до какой степени отчаяния готовы опуститься в ЦБ РФ. Теперь стало понятно, чем готов пожертвовать Банк России — а именно экономическим ростом, который, естественно, был пересмотрен ведущим госбанком в сторону «повышения». Но оказывается, что мы ожидаем роста ключевой ставки до 7%, а это точно означает, что инфляция ближе к октябрю даст нам «обухом по голове», а ЦБ РФ достигнет апогея своей «нейтральности».

По словам Ордова, оптимизм внушает только одно — курс рубля по отношению к доллару и евро существенно не изменится.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что властям РФ не стоит в борьбе с инфляцией полагаться только на регулирование ключевой ставки Банка России.