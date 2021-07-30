Москва, 30 июля, 2021, 17:32 — ИА Регнум. 34-летний экс-полузащитник московского «Локомотива» и сборной России по футболу Дмитрий Тарасов 30 июля подписал однолетнее соглашение с «Велесом», выступающим в Футбольной Национальной Лиге. Об этом 30 июля сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Fclm.ru Дмитрий Тарасов

После первых трех туров нового сезона ФНЛ «Велес» с двумя победами и шестью очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата.

В прошедшем сезоне Дмитрий Тарасов, выступая за казанский «Рубин», принял участие в девяти матчах во всех турнирах, проведя на поле суммарно 300 минут.