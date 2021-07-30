Санкт-Петербург, 30 июля, 2021, 17:27 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в начале августа 2021 года запустят пилотный водный кольцевой «Невский маршрут», который свяжет между собой шесть городских причалов, расположенных на Неве в центре Северной столицы. Об этом 30 июля сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Пресс-служба Комитета по транспорту СПб. Маршрут водного транспорта «Невский маршрут»

«Невский маршрут» будет состоять из семи транспортных участков и проходить через основные «туристические» причалы: Мытнинская набережная, Летний сад, Петровская набережная, Арсенальная набережная, «Кунсткамера» и «Адмиралтейство».

"По маршруту ежедневно с 11:00 до 19:00 с интервалом в 30 минут будут курсировать три однопалубных пассажирских судна с крытым салоном с панорамными окнами и открытой палубой. Расчетное время стоянок для посадки и высадки пассажиров составит три минуты», — уточнили в комитете.

Пассажиры смогут оплатить полностью весь маршрут или же по частям, с оплатой поостановочно. Стоимость одного билета для взрослого пассажира за полный круг движения судна составит 700 рублей. Также будут доступны детский и льготный билеты, стоимостью 500 рублей и 600 рублей. Стоимость билета от одной остановки до другой составит 100 рублей.

Билеты на рейс можно будет приобрести на любом из данных шести причалах и в павильонах СПБ ГБУ «Городское туристско-информационное бюро», а также в сети интернет через официальные сайты судоходных компаний, на городском туристском портале visit-petersburg.ru и через сайты-агрегаторы туристских услуг.