Октябрьский район, Оренбургская область, 30 июля, 2021, 17:19 — ИА Регнум. В Октябрьском районе Оренбуржья закончено расследование уголовного дела о невыплате заработной платы сотрудникам колхоза «По Ленинскому пути». Об этом сообщает областное управление СКР.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

По данным следователей, восьмерым работникам не выплачивали деньги с ноября 2020-го по март 2021 года. В итоге возникла задолженность в размере более 200 тыс. рублей.

К настоящему времени задолженность погашена. А уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.