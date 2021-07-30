Москва, 30 июля, 2021, 17:16 — ИА Регнум. В 2016 году в Любляне на пожертвования словенцев и россиян президентами двух стран Владимиром Путиным и Борутом Пахором был открыт памятник российским и советским воинам, погибшим на территории Словении в годы Первой и Второй мировых войн. В день 5-летия этого события молодежь, волонтеры и местные жители провели памятные возложения цветов на территории двух государств.

Иван Шилов, ИА REGNUM Война

В Москве в мероприятии у мемориала Сыновьям и Дочерям Словении, погибшим на российской земле, который был открыт также в 2016 году по инициативе двух стран, приняли участие Волонтеры Победы, представители МИД России и посольства Словении в России, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Словении в 2009—2019 гг. Доку Завгаев и руководитель Волонтеров Победы Ольга Амельченкова.

«30 июля — это особый день для наших народов. 5 лет назад, в разгар антироссийских санкций, переписывания истории тех драматических лет, открытие памятника в Любляне стало беспрецедентным событием. И сегодня вы положили начало той традиции, которая, я думаю, будет многие годы поддерживаться, обрастать новыми участниками, чтобы работать на сохранение мира и благополучия наших народов. Это мероприятие организовано молодежью, Волонтерами Победы. Это патриоты, люди, не только сохраняющие память, не только изучающие историю, но и формирующие будущее нашего народа, государства и двусторонних отношений. Молодежь проявляет большой интерес к истории, к отстаиванию исторической правды. Это очень важно», — отметил Доку Завгаев.

В Любляне также прошла памятная церемония с возложением цветов к памятнику российским и советским воинам, погибшим в Словении в годы Первой и Второй мировых войн. В мероприятии приняли участие местные жители, а также представители общественных объединений.

«Я вспоминаю 2019 год, когда вместе с Российским историческим обществом мы переносили частицу Вечного огня от Могилы неизвестного солдата к памятнику в Любляне. Мне выпала честь быть частью российской делегации. И я помню, как меня приятно удивило то, насколько уважительно относятся к нашей общей истории в Словении. Вчера Владимир Путин и Борут Пахор договорились об учреждении Дня российско-словенской дружбы. И я надеюсь, что сегодняшние мероприятия, проходящие параллельно в России и Словении, станут традицией. Потому что это уже наш долг, молодежи, — хранить память о поколении Победителей, которые защитили нашу страну и весь мир», — отметила Ольга Амельченкова.