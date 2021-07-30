Семёнов, Нижегородская область, 30 июля, 2021, 17:16 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Нижегородской области вычислили и ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков в деревне Паромово. Об этом сообщили в региональном управлении МВД сегодня, 30 июля.

Цитата из тс «Во все тяжкие» реж Винс Гиллиган. 2008. США Нарколаборатория

Полицейские задержали владельцев нарколаборатории — 24-летнего местного жителя и его 22-летняя сожительницу.

По версии следствия, молодые люди захотели быстро разбогатеть, и им пришла в голову идея организовать массовое производство и оптовый сбыт мефедрона через интернет.

При проведении обыска в доме задержанных обнаружили свыше 1,7 кг наркотиков, часть которых уже была расфасована для последующей реализации крупными партиями, а также 36 емкостей с прозрачной жидкостью с осадком и лабораторное оборудование — колбы, мерные стаканы, различные химические индикаторы, средства индивидуальной защиты и упаковочный материал.

Через несколько дней после этого полицейские задержали двоих сообщников владельцев нарколаборатории, которые занимались распространением изготовленных ими синтетических наркотиков методом «закладок» — посредством тайников на территории Ивановской и Ярославской областей.

У них правоохранители также изъяли крупную партию мефедрона.