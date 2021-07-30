Герат, Афганистан, , 17:14 — REGNUM Боевики совершили обстрел штаб-квартиры Миссии ООН по содействию Афганистану в афганском городе Герате, говорится в опубликованном 30 июля заявлении организации.

Герат. Афганистан Employee of the U.S. State Department

Штаб-квартиру обстреляли из артиллерии и гранатомётов. Погиб сотрудник полиции Афганистана, несколько офицеров получили ранения.

Среди членов миссии пострадавших не было. Глава миссии Дебора Лайонс призвала расследовать случившееся и наказать виновных.

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