Герат, Афганистан, 30 июля, 2021, 17:14 — ИА Регнум. Боевики совершили обстрел штаб-квартиры Миссии ООН по содействию Афганистану в афганском городе Герате, говорится в опубликованном 30 июля заявлении организации.

Employee of the U.S. State Department Герат. Афганистан

Штаб-квартиру обстреляли из артиллерии и гранатомётов. Погиб сотрудник полиции Афганистана, несколько офицеров получили ранения.

Среди членов миссии пострадавших не было. Глава миссии Дебора Лайонс призвала расследовать случившееся и наказать виновных.