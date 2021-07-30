Волгоград, 30 июля, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Краснооктябрьский районный суд Волгограда огласил приговор в отношении Ильи Пятакова, которого обвиняли в хищении 34 млн рублей оборонного предприятия «Титан-Баррикады», сообщили ИА REGNUM 30 июля в объединённой пресс-службе судов региона.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM «Титан-Баррикады»

Установлено, что мужчина, узнав от заместителя гендиректора завода о планируемом проведении открытого конкурса на заключение контракта на нестандартизированное технологическое оборудование, решил привлечь для работ подконтрольную ему фирму. Своему знакомому обвиняемый предложил за 2% от суммы контракта участие в торгах, заверив, что исполнение договора будет формальным.

В июле 2014 года оборонный завод и фиктивный подрядчик заключили контракт на сумму, превышающую 47 млн рублей. Деньги были перечислены, но фактически работы не выполнены. Пятаков вывел на счета подконтрольных ему фирм более 34 млн рублей.

В судебном заседании обвиняемый не признал своей вины. Приговором суда ему назначено четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, он взят под стражу в зале.

Решение ещё может быть обжаловано в апелляционном порядке.