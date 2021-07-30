Москва, 30 июля, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Объём денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России по состоянию на 1 июля составил 59 трлн 584 млрд рублей. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

На 1 июня объём денежной массы в стране составлял 59 трлн 194 млрд рублей. Таким образом, за месяц показатель увеличился на 389,8 млрд рублей, или на 0,66%.

В годовом выражении темпы роста денежной массы в России замедлились с 11,5% на 1 июня до 9,5% на 1 мая.